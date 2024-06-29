Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Haftalık performansa göre Borsa, altın ve Dolar yatırımcıya kazandırırken, Euro'da sınırlı düşüş görüldü.
Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.486,70 ve en yüksek 10.824,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı.
Altın fiyatları geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi.
Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.