Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

Haftaya büyük bir yükselişle başlayıp tüm zamanların zirvesine yükselen altın, sert değer kaybetti. Altın fiyatları , 2,100 doları aşarak tüm zamanların zirvesine yükselmişti. Gram altın yüzde 2,22 değer kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda kasım ayında doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının aşılmasının enflasyona 1,01 puan katkı yaptığı belirtildi. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğü bildirildi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama ise dikkat çekti.

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.7, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 azalarak 55.04 değerine geriledi.

BlackRock'ın, Bitcoin spot ETF başvurusunda güncellemeye gitmesi ve Fed'in mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi kripto paralarda ralli yaşanmasını sağladı. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 44 bin doların üzerini test ederek, Nisan 2022 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi yeniledi.

7 Aralık Perşembe

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı uzatıldı

Otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı ikinci el araçlarda uygulanan "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemelerin süresi 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldı. Düzenleme sadece galerileri değil, bireysel satışları da kapsıyor.

TCMB’nin rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri 136,5 milyar dolardan 140.1 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

TÜRK-İŞ Başkanı rakamı işaret etti: 'Masadan kalkarız' resti

Milyonlarca işçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun ilk toplantısı öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. Atalay asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.