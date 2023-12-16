Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

11 Aralık Pazartesi

Dolar/TL’den yeni zirve

Dolar/TL yaklaşık dört aydır günlük sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar, 29 lirayı aşarak yeni zirvesini gördü. Dolar/TL 29,0030 seviyesine çıkarak piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bu zamana kadar TL'deki değer kaybı ise yüzde 28,7 oldu.