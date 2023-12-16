Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerilemesi ve asgari ücrete zam maratonu öne çıktı. Geçen hafta küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verileri ile Fed’in politika faizini değiştirmemesi gündemin ilk sıralarında yer aldı. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
11 Aralık Pazartesi
Dolar/TL’den yeni zirve
Dolar/TL yaklaşık dört aydır günlük sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar, 29 lirayı aşarak yeni zirvesini gördü. Dolar/TL 29,0030 seviyesine çıkarak piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bu zamana kadar TL'deki değer kaybı ise yüzde 28,7 oldu.
Asgari ücrete zam maratonu başladı: 2. toplantı 18 Aralık’ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği ilk toplantısının ardından açıklamada bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda asgari ücretli çalışanların geçinemediklerini aktardıklarını, ücret konusunun ise görüşülmediğini belirtti. Ağar, ikinci toplantının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13:30'da gerçekleştirileceğini söyledi.
12 Aralık Salı
ABD'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 3,1 olarak gerçekleşti
ABD'de tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi. ABD'de oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları da kasım ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek enflasyon kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 ile beklentilere paralel yükseldi.
13 Aralık Çarşamba
Fed kritik faiz kararını açıkladı
Fed, aralık ayı toplantısında piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Böylelikle banka, son 3 toplantıda faize dokunmamış oldu. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre; banka 2024 yılında 75 baz puan faiz indirimi öngörüyor.