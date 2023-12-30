Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Yılın son haftası yoğun ekonomi gündemini geride bıraktı. 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücreti net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası, gelecek yıl uygulayacağı politikalara yer verdiği '2024 para politikası' metnini yayımladı. Moody's, 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
25 Aralık Pazartesi
TCMB’nin brüt rezervleri yeni zirvesinde
TCMB analitik bilançosuna göre; brüt rezervler 2.9 milyar dolar artarak 145.4 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Net rezervlerin de 5.1 milyar dolar artarak 42.3 milyar dolar ile 2015 yılı Şubat ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktığı hesaplandı.
TÜİK verileri ortaya koydu: En yüksek kazanç finans ve sigorta sektörlerinde
TÜİK 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri raporunda yer alan verilere göre geçen yıl kişi başı aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. TÜİK'in raporuna göre en fazla kazanç ise sigorta ve finans sektörlerinde.
26 Aralık Salı
2024 bütçesi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda 15 gün süren görüşmelerin ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. 2024 bütçesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk Lirası ödenek verilecek. Bütçe geliri ise 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olacak.
27 Aralık Çarşamba
Asgari ücret 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendi
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren net asgari ücret 2024 yılı için yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenirken, işçi tarafı yüksek enflasyona dikkat çekerek karara muhalefet şerhi koydu. Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş. Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak.
28 Aralık Perşembe
Finansal sorun yaşayan 10 AVM için geçici süre
Aralarında Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler son dönemde özel finansal kurum ve kuruluşlarla yaşanan süreçlere istinaden iş sürekliliğini sağlamak adına yeni bir süreç başlattı.
Sigarada vergi oranları değişti
1 Ocak'tan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak sigaranın maktu vergi tutarı 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek. Aynı kararda, maktu ve asgari maktu vergilere yılbaşında gelmesi gereken otomatik artışın da yapılmaması hükme bağlandı.