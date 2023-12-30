Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

25 Aralık Pazartesi

TCMB’nin brüt rezervleri yeni zirvesinde

TCMB analitik bilançosuna göre; brüt rezervler 2.9 milyar dolar artarak 145.4 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Net rezervlerin de 5.1 milyar dolar artarak 42.3 milyar dolar ile 2015 yılı Şubat ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktığı hesaplandı.

TÜİK verileri ortaya koydu: En yüksek kazanç finans ve sigorta sektörlerinde

TÜİK 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri raporunda yer alan verilere göre geçen yıl kişi başı aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. TÜİK'in raporuna göre en fazla kazanç ise sigorta ve finans sektörlerinde.