Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Yeni yılın ilk haftasında TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, işçi emeklilerin yanı sıra memur ve memur emekli maaşlarına uygulanacak artış oranları belli oldu. Birçok kaleme zam gelirken bir dizi düzenleme de hayata geçti. Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam rakamları da açıklandı. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

1 Ocak Pazartesi Yeni yılla birlikte dizi düzenleme hayata geçti Yeni yıla girerken bazı düzenlemeler de hayata geçti. Restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak. Günlük kiralık evler için belge almak artık zorunlu. Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi. Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. 1 | 8

2 Ocak Salı Karşılıksız çek adedi geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 268 adet seviyesinde bulunurken, Aralık ayında ayında bu rakam yüzde 24,1 azalarak 7 bin 791 adede indi. 2 | 8

3 Ocak Çarşamba Yeni memur maaşları belli oldu... Kalem kalem hesaplandı TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 49.25, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ise yüzde 37.5 artacak. 3 | 8