Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Türkiye gündeminde öne çıkanlar arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması yer aldı. Kripto para yatırımcılarının beklediği SEC kararı da geldi. Spot Bitcoin borsasında işlem gören ETF'lerin emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale geldi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
8 Ocak Pazartesi
İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Taksi indi-bindi ücreti 90 TL oldu. Öğrenci aylık abonman fiyatı da 250 TL'ye yükseldi.
Bank of America'dan Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi
Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi. BofA, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için 'AL' tavsiyesi verdi.
9 Ocak Salı
Petrol fiyatlarında 2024 senaryosu
Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatının arz ve talepteki gelişmeler ve küresel ekonomik risklerdeki azalmanın etkisiyle bu yıl 70-90 bandında seyredeceği öngörülüyor.
10 Ocak Çarşamba
TÜİK kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan kira yardım artışı 2024 açıklamasına göre, kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı. Buna göre, İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya yükseltildi.
11 Ocak Perşembe
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası brüt rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 139 milyar 612 milyon dolara indi.
SEC, Bitcoin ETF'lerini onayladı
Kripto para piyasalarında son dakika gelişmesi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine onay verdiğini açıkladı.
Dolar fiyatları kritik eşiği geçti
Dolar fiyatları, kritik eşik olan 30 TL'yi aştı ve böylelikle tüm zamanların gördüğü en yüksek seviyeyi yukarı çekti.