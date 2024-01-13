Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Türkiye gündeminde öne çıkanlar arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması yer aldı. Kripto para yatırımcılarının beklediği SEC kararı da geldi. Spot Bitcoin borsasında işlem gören ETF'lerin emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale geldi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

8 Ocak Pazartesi İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Taksi indi-bindi ücreti 90 TL oldu. Öğrenci aylık abonman fiyatı da 250 TL'ye yükseldi. Bank of America'dan Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi. BofA, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için 'AL' tavsiyesi verdi. 1 | 5

9 Ocak Salı Petrol fiyatlarında 2024 senaryosu Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatının arz ve talepteki gelişmeler ve küresel ekonomik risklerdeki azalmanın etkisiyle bu yıl 70-90 bandında seyredeceği öngörülüyor. 2 | 5