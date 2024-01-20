Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının OVP beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında, 1 trilyon 375 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret ederken; "Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6,4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 1,7 seviyesinde" dedi.

Merkezi bütçe , Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 1,37 trilyon TL açık verdi. Açık, aralık ayında ise, 842 milyar TL olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Düşük maaşlı emeklinin zam oranı yüzde 33’te kaldı, diğer emeklilerdeki artış yüzde 42,6 oldu.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.

Türk Metal sendikası ile işveren sendikası MESS, metal işkolunda grup toplu sözleşmede uzlaşmaya vardı. Sendika 19 Ocak günü için grev kararı almış ve işyerlerine bildirmişti. Uzlaşma 17 Ocak günü akşam saatlerinde duyuruldu.

18 Ocak Perşembe

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5’lik artış komisyonda kabul edildi

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda, teklife iki madde ihdas edildi. Buna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış oranına, ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere yüzde 5 ilave edilecek. Böylece artış oranı yüzde 42,57 olarak uygulanacak.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 319,7 milyar lira artarak 15 trilyon 426,3 milyar liraya yükseldi.