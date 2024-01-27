Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Türkiye’nin gündeminde geçen hafta emekliye yeni ek zam ve Merkez Bankası’nın faiz kararı vardı. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. EKK toplantısında kripto düzenlemesinin ele alınması öne çıkan başlıklar arasındaydı. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

22 Ocak Pazartesi TCMB’nin net rezervleri belirgin geriledi Merkez Bankası analitik bilançosuna göre, bir önceki hafta, altın dahil brüt rezervlerin 1.7 milyar dolar azalarak 138.1 milyar dolara gerilediği, net uluslararası rezervlerin ise 5.9 milyar dolar azalarak 23.6 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor. 1 | 6

EKK'dan 'kripto düzenlemesi' mesajı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada kripto varlık düzenlemesine ilişkin olarak, "Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır" denildi. 2 | 6

23 Ocak Salı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 49,25'e yükseltildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı için tarih belli oldu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'ta verilmeye başlanacağını bildirdi. Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini ABD bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın değer kazanacağı öngörüsünde bulundu. Bankanın analizinde Dolar/TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşeceği kaydedildi. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini tahmin etti. 3 | 6