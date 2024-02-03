Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Türkiye gündeminde TCMB Başkanı Gaye Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istemesi öne çıkan başlık oldu. Küresel piyasalarda, Fed’in politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı'nın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı geriledi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
29 Ocak Pazartesi
Mevduatta hesaplar karıştı: TL mevduatta faiz aşağı çekilirken, artış oranı da hız kesti
Merkez Bankası negatif net fonlaması 731.9 milyar lira rekor kırarken bankaların TL mevduat faizleri yüzde 50’nin altında kalmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat hariç TL mevduat artış hızı aralık ayında yüzde 11,6 iken ocak ayının ilk üç haftasında yüzde 2,5’te kaldı.
DİSK-AR: Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi olduğu belirtildi. Rapora göre, en zengin yüzde 5'in gelirinin en yoksul yüzde 5'in gelirinin 31 katı olduğu açıklandı.
30 Ocak Salı
TÜRK-İŞ duyurdu: Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
TÜRK-İŞ Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı.
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ocakta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4'e yükseldi.
31 Ocak Çarşamba
Fed kritik faiz kararını açıkladı
Fed, politika faizini piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Banka, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar faizi düşürmeyeceği mesajını verdi.
Powell: Martta faiz indirimi beklemiyoruz
Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında faiz indirimlerinin Mart'ta başlamasının olası görünmediğini söylese de komitedeki herkesin bu yıl faiz indirimine gitmek istediğini de ifade etti.
1 Şubat Perşembe
Merkez Bankası rezervleri 137,2 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat faizi açıklaması
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" denildi.