Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Türkiye gündeminde TCMB Başkanı Gaye Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istemesi öne çıkan başlık oldu. Küresel piyasalarda, Fed’in politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı'nın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı geriledi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

29 Ocak Pazartesi Mevduatta hesaplar karıştı: TL mevduatta faiz aşağı çekilirken, artış oranı da hız kesti Merkez Bankası negatif net fonlaması 731.9 milyar lira rekor kırarken bankaların TL mevduat faizleri yüzde 50’nin altında kalmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat hariç TL mevduat artış hızı aralık ayında yüzde 11,6 iken ocak ayının ilk üç haftasında yüzde 2,5’te kaldı. DİSK-AR: Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi olduğu belirtildi. Rapora göre, en zengin yüzde 5'in gelirinin en yoksul yüzde 5'in gelirinin 31 katı olduğu açıklandı. 1 | 5

30 Ocak Salı TÜRK-İŞ duyurdu: Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı TÜRK-İŞ Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı. TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ocakta arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4'e yükseldi. 2 | 5

31 Ocak Çarşamba Fed kritik faiz kararını açıkladı Fed, politika faizini piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Banka, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar faizi düşürmeyeceği mesajını verdi. Powell: Martta faiz indirimi beklemiyoruz Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında faiz indirimlerinin Mart'ta başlamasının olası görünmediğini söylese de komitedeki herkesin bu yıl faiz indirimine gitmek istediğini de ifade etti. 3 | 5