Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
ABD'de tüketici fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 3.1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. TCMB’nin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu doları/TL beklentisi ise, 40,02 TL oldu. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
12 Şubat Pazartesi
Borsa rekorla başladı, rekorla kapandı
Borsa İstanbul, 7'inci haftasında da yükseliş trendini sürdürürken; haftanın ilk işlem gününde gün içi rekorunu 9175 puana, kapanış rekorunu ise 9174 puana taşıdı.
TCMB Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
TCMB Başkanı Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirirken; TBB'den yapılan açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi.
13 Şubat Salı
ABD'de ocak enflasyonu beklentiyi aştı
ABD enflasyonu, ocak ayında yüzde 0,3 artarken; yıllık bazda yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle, tüketici enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Altın şirketinin hisseleri çakıldı
Erzincan İliç'deki Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in büyük hissedarı olan ve Amerika borsasında işlem gören SSR Mining'in hisseleri olayın ardından çakıldı. Şirketin hisseleri yüzde 60 düşüş yaşadı.
14 Şubat Çarşamba
Cepte kaçak rekoru!
Yüzde 100’ü aşan vergi, 30 bini geçen pasaport kayıt ücreti ve sıfır taksite rağmen cep telefonunda hem ithalat rakamları hem de kayıt dışı kullanım rekor düzeye ulaştı. 11,5 milyon resmi satışa karşılık 7 milyon adede yaklaşan bir de kayıt dışı ekonomi oluştu.
15 Şubat Perşembe
Döviz mevduatı iki haftadır geriliyor
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, geçen hafta 543,30 milyon dolar düşüş gösterirken; önceki hafta da gerilemişti.
TCMB adımlarıyla KKM'de erime yarıya yaklaştı
Kur korumalı mevduat toplamı, geçen hafta 14,8 milyar TL düşüşle 2,36 trilyon TL olurken; Merkez Bankası'nın kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında yaptığı değişikliklerden bu yana KKM'de tutar düşüşü yüzde 43,9'u buldu.
Motorinin ardından benzine de zam geldi
Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geldi. Benzin grubunda 1,79 TL'lik fiyat artışı pompa satış fiyatlarına yansıdı.