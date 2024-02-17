Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

14 Şubat Çarşamba

Cepte kaçak rekoru!

Yüzde 100’ü aşan vergi, 30 bini geçen pasaport kayıt ücreti ve sıfır taksite rağmen cep telefonunda hem ithalat rakamları hem de kayıt dışı kullanım rekor düzeye ulaştı. 11,5 milyon resmi satışa karşılık 7 milyon adede yaklaşan bir de kayıt dışı ekonomi oluştu.