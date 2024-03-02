Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını açıklandı. Türkiye ekonomisi, 2023 yılında beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyüdü. Erdoğan, uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

26 Şubat Pazartesi Kapalıçarşı’da döviz ve altına talep arttı Son günlerde döviz ve altında gözlenen yükseliş eğilimi, Kapalıçarşı’ya da yansıdı. Seçimlerin ardından fiyatların daha da artacağı beklentisi hem döviz hem de altın talebini yukarı çekti. Kapalıçarşı’daki kuyumcular ve döviz bürolarında günlük trafiğin kısa süre öncesine göre ikiye katlandığı, ağırlıkla alım kaynaklı işlem hacimlerinin ise yüzde 40’a yakın arttığı belirtiliyor. 1 | 5

27 Şubat Salı Kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. Konut satışları düşüyor, yatırımcılar yurt dışına yöneliyor TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 ile son 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Konuta erişimi zorlaştıran en önemli faktörlerin başında ise kredi faiz oranlarının yüksekliği ve artan ev fiyatları geldi. 2 | 5

28 Şubat Çarşamba Erdoğan maliyeti açıkladı: Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerini sürdürüyor. Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde emekli maaşlarına zam gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız" dedi. Dış ticaret açığı ocakta hızlı geriledi Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22 azaldı. Buna göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14,29 milyar dolardan, 6,23 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, yüzde 76,2'ye yükseldi. 3 | 5