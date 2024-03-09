Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...

4 Mart Pazartesi

Enflasyon verileri açıklandı: 15 ayın zirvesi

Enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 seviyesine yükseldi ve böylelikle yıllık enflasyon 15 ayın zirvesine çıktı. ÜFE ise, aylık yüzde 3,74; yıllık yüzde 47,29 arttı. Ana harcama gruplarına en yüksek artış eğitimde olurken; en az artış gösteren ana grup ise, giyim ve ayakkabı oldu.

Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları belli oldu. İşyerleri için mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi.

SGK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi dikkat! Zam için ikinci veri geldi

TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi de belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4, 53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11, 53 olarak belirlendi.