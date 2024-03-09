Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar...
Geride bıraktığımız haftada; Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi mesajı ön planı çıktı. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 yükselerek tahminleri aştı. Enflasyonun tahminleri aşması ve hafta başında yurtiçinde artan döviz talebinin ardından TCMB, kredi büyümesini sınırlama amacıyla iki sıkılaştırma adımı attı. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…
4 Mart Pazartesi
Enflasyon verileri açıklandı: 15 ayın zirvesi
Enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 seviyesine yükseldi ve böylelikle yıllık enflasyon 15 ayın zirvesine çıktı. ÜFE ise, aylık yüzde 3,74; yıllık yüzde 47,29 arttı. Ana harcama gruplarına en yüksek artış eğitimde olurken; en az artış gösteren ana grup ise, giyim ve ayakkabı oldu.
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları belli oldu. İşyerleri için mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi.
SGK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi dikkat! Zam için ikinci veri geldi
TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi de belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4, 53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11, 53 olarak belirlendi.
5 Mart Salı
TCMB enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası, şubat ayı enflasyon verisinde gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığını değerlendirdi.
6 Mart Çarşamba
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi. TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.
Bankalarda kuyruklar arttı döviz büroları hareketli
Seçim sonrası için bozulan beklentilere ilave olarak şubat ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gelmesi ve altına yönelişin hızlanması, kuyumcu ve döviz bürolarında işlem hareketliliğini artırdı.
Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.
7 Mart Perşembe
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.