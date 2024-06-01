Geçen hafta ekonomide hangi başlıklar öne çıktı?

2- Türkiye ilk çeyrekte tüketimle büyüdü

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde, devam eden parasal sıkılaştırmaya rağmen yerel seçim öncesi hızlanan hanehalkı tüketimi etkisiyle hızlı büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,7 olarak beklentilerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. Büyümeye en yüksek katkı 5,5 puanla tüketimden geldi.