Geçen hafta ekonomide hangi başlıklar öne çıktı?
Geçtiğimiz hafta gözler piyasa verilerindeydi. Küresel piyasalarda geçen hafta AB ve ABD tarafından gelen enflasyon verileri ve merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları izlendi. Yurt içi piyasalarda ise veriler gündemdeydi. Peki, geçen hafta hangi veriler açıklandı? İşte detaylar...
Küresel piyasalar ABD ve Euro Bölgesi'nden gelen enflasyon verilerini dikkatle izlerken, para politikası patikasına ilişkin şahin tonlu açıklamalar da öne çıktı.
Geçen hafta Türkiye'de gündem artıya geçen swap hariç net rezervler ve Koç Holding'in Yapı Kredi'nin satışında görüşmeleri sonlandırdığı yönündeki haberler oldu.
İşte geçen haftanın yedi önemli başlığı...
1- TCMB'nin swap hariç net rezervi 4 yıl sonra pozitif bölgede
Son dönemde hızlı rezerv biriktiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye getirdi.
2- Türkiye ilk çeyrekte tüketimle büyüdü
Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde, devam eden parasal sıkılaştırmaya rağmen yerel seçim öncesi hızlanan hanehalkı tüketimi etkisiyle hızlı büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,7 olarak beklentilerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. Büyümeye en yüksek katkı 5,5 puanla tüketimden geldi.