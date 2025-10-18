  1. Ekonomim
Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isimden asgari ücret için yeni tahmin: 'O rakamı aşmayacak'

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir tahminde bulundu. Karakaş, en düşük ve en yüksek asgari ücret zam oranlarına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Yeni yıla doğru yaklaşılırken asgari ücrete yapılacak zam merak ediliyor.

TGRT Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zammına dair tahminlerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda kulis bilgileri ve analizler ile asgari ücret tahmini konusunda nokta atışı yaptığını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat bunun son süreçte yumuşatıldığını belirterek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Tahmin edilen artış oranlarıyla asgari ücretin ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Yeni artışla birlikte yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

