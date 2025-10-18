Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isimden asgari ücret için yeni tahmin: 'O rakamı aşmayacak'

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda kulis bilgileri ve analizler ile asgari ücret tahmini konusunda nokta atışı yaptığını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat bunun son süreçte yumuşatıldığını belirterek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.