Geçici vergi uzatıldı mı? 3.dönem vergi ödemesi ne zaman bitiyor? Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu
Üçüncü geçici vergi dönemiyle ilgili sürenin uzatılıp uzatılmadığı, mükelleflerin merak ettiği başlıca konulardan biri. Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ait olan 3. geçici vergi, her yıl belirli bir takvime göre ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 3. geçici vergi dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Geçici verginin uzatılıp uzatılmadığına dair Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. 2024 yılı üçüncü geçici vergi ödemelerinin 18 Kasım'a kadar tamamlanması gerekiyordu.
Üçüncü geçici vergi ödemeleriyle ilgili detaylar mükellefler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan bu verginin ödeme süresinin son tarihi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda belirtildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 3. geçici vergi dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Başkanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, "18 Kasım'a kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ile ilgili gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 22 Kasım günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi