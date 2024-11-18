Geçici vergi uzatıldı mı? 3.dönem vergi ödemesi ne zaman bitiyor? Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu

Başkanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, "18 Kasım'a kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ile ilgili gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 22 Kasım günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi