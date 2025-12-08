Geleceğe yatırım yapanlar ezber bozdu! İşte Borsa İstanbul'da en çok parası olan yaş grubu
Borsada ezber bozan tablo.. Kasım 2025 verilerine göre 0–14 yaş grubundaki portföy sahipleri, portföy büyüklükleriyle yatırım dünyasında dengeleri değiştirmeye başladı.
Kasım 2025 itibarıyla açıklanan veriler, borsada aktif portföy yöneten yatırımcıların yaş dağılımında çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: Henüz 0–14 yaş aralığındaki çocuklar adına açılan hesaplar, ulaştıkları portföy büyüklükleriyle finans dünyasının dikkatini çekti.
