Gelir dağılımı nedir? Gelir dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?

Gelir dağılımını

etkileyen faktörler üç alt başlık altında toplanmaktadır.

1-) Faktör fiyatları

Bir ekonomik sistemde gelir, üretim faktörleri aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Üretim faktörleri ise ücret, faiz, rant ve kar gibi değerler ile nihai geliri paylaşmaktadır. Bu kapsamda

değeri ya da piyasa fiyatı yüksek olan üretim faktörü genel olarak gelirden daha fazla pay

alabilmektedir. Tam aksine üretim faktörünün atıl kalması, fiyatının düşmesi gibi durumlarda ise nihai gelirden alınan pay azalmaktadır.