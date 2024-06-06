Gelir dağılımı nedir? Gelir dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?
Gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir dönemde mal ve hizmet üretimi ile doğan nihai gelirin bireyler, üretim faktörleri, sektörler ya da bölgeler itibarıyla dağılımıdır. Peki, gelir dağılımına etki eden faktörler nelerdir?
Gelir dağılımını
etkileyen faktörler üç alt başlık altında toplanmaktadır.
1-) Faktör fiyatları
Bir ekonomik sistemde gelir, üretim faktörleri aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Üretim faktörleri ise ücret, faiz, rant ve kar gibi değerler ile nihai geliri paylaşmaktadır. Bu kapsamda
değeri ya da piyasa fiyatı yüksek olan üretim faktörü genel olarak gelirden daha fazla pay
alabilmektedir. Tam aksine üretim faktörünün atıl kalması, fiyatının düşmesi gibi durumlarda ise nihai gelirden alınan pay azalmaktadır.
2-) Servet dağılımı
Mülk ya da servet yapısı sahibinin gelir elde etmesini sağlamaktadır. Servet dağılımındaki
adaletsizlik ise gelir adaletsizliğini beraberinde getirmektedir. Servet sahiplerinin, diğer
kişi ya da gruplara göre gelir elde etmeleri daha kolaydır. Dolayısıyla servet sahipliği ile
gelir düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Servet dağılımındaki eşitsizlik gelir
dağılımındaki eşitsizliğin en önemli belirleyicilerinden biridir.
3-) Beşeri sermaye
Bir ekonomide emek faktörü bireyler arasında eşit olarak dağılmaktadır. Her
birey itibarıyla emek faktörünün etkin ve verimli kullanımı farklılık arz etmektedir. Buradaki en önemli belirleyici unsur ise beşeri sermaye birikimidir.
Bireylerin beşeri sermaye birikimleri arasındaki farklılığı giderebilecek mahiyette
eğitim ve sağlık gibi kalkınma carisi olarak değerlendirilen alanlara kamusal kaynak
tahsisi, bireylerin söz konusu hizmetlerden yararlanma süreçlerinde fırsat eşitliğinin
yaygınlaştırılması, özellikle düşük gelirli hanehalkının bu hizmetlerden ucuz, hatta
ücretsiz olarak faydalanmalarının sağlanması gibi tedbirler orta ve uzun vadede gelir
eşitsizliğinin önlenebilmesine olanak tanıyacaktır. Bunun yanında uzmanlaşma ya da
belirli iş alanlarında emek talebinin artması gibi hususlar da ücret gelirleri arasındaki
farklılığı artıracaktır.