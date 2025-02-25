Gençler ev satın almak istiyor: 'Emlak Konut modeli TOKİ için de olsun'
KONUTDER araştırmasına göre 5 yıl önce ‘Kendi evini satın alma isteği’ gençler arasında beşinci sıradayken son yapılan araştırmada ikinci sıraya yükseldi.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Orta ve üst gelir grubunda Emlak Konut GYO ve özel sektör arasında kurulmuş olan ve başarısını kanıtlamış modelin sosyal ve erişilebilir konut için TOKİ ve özel sektör arasında da kurulması çok önemli" dedi.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul’un konut ihtiyacını bir araştırmayla analiz etti.
18-50 yaş arasında ve geliri 30 bin liranın üstünde olan 1.069 kişiyle yapılan araştırmaya göre gelecekte İstanbul’dan başka bir şehre göç etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 17,1 olurken, buna gerekçe olarak da yüzde 66,1 ile hayatın zor olması (trafik vb), yüzde 63,4 ile hayatın çok pahalı olması, yüzde 44,3 ile kiraların çok yüksek olması gösterildi.
Gelecekte barınma sorunu yaşayacağını düşünenlerin oranı yüzde 34,6 olurken, evi olmayanların yüzde 79,9’u kiracı olmayı gelecekte bir sorun olarak görüyor.