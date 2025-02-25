Gençler ev satın almak istiyor: 'Emlak Konut modeli TOKİ için de olsun'

18-50 yaş arasında ve geliri 30 bin liranın üstünde olan 1.069 kişiyle yapılan araştırmaya göre gelecekte İstanbul’dan başka bir şehre göç etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 17,1 olurken, buna gerekçe olarak da yüzde 66,1 ile hayatın zor olması (trafik vb), yüzde 63,4 ile hayatın çok pahalı olması, yüzde 44,3 ile kiraların çok yüksek olması gösterildi.