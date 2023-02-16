Geri alım açıklayan şirket sayısı artıyor Borsa İstanbul'u destek amacıyla şirketlerin pay geri alımını kolaylaştıran yeni kararların ardından hisse geri alımı açıklayan şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) 100.000.000 TL Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre geri alınacak azami pay adedi 2.200.000 adet, fon tutarı ise 100 milyon TL. 1 | 7

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) 20.000.000 TL Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya geri alım için ayrılan fon tutarı revize edilerek 8 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarılmıştır. 2 | 7

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) 20.000.000 TL Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya geri alım için ayrılan fon tutarı revize edilerek 4 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarılmıştır. 3 | 7