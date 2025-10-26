Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinin yol haritasını belirlemek üzere bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Aralık ayında başlayacak ve 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişi ele alındı.