Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...
2026 asgari ücret için milyonlarca çalışanın bekleyişi başladı. Ekonomik veriler ve enflasyon oranları, 2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentileri gündeme taşıdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Mevcut durumda 22.104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı merak edilirken, milyonlarca çalışan gözünü komisyonun kararına çevirmiş durumda. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak ve görüşmeler ne zaman başlayacak?
Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret zammına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde, zam senaryoları konuşuluyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon tahminleri de bu beklentileri güçlendiriyor.
İşte, yeni yılda asgari ücret hesaplaması ve olası maaş tutarlarına dair detaylar…
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinin yol haritasını belirlemek üzere bir toplantı yaptı.
Toplantıda, Aralık ayında başlayacak ve 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişi ele alındı.
Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanır ve yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekir. Aralık ayındaki görüşmeleri 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan 15 kişilik bir ekip yürütecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK
Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler dikkate alınacak. Ancak zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak.
Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.