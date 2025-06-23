Geri sayım başladı: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor?
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1 ile 2 arasında gelmesini bekliyor. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan rakamlar...
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu.