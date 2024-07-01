Geri sayım başladı... Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak. Böylelikle yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Bununla birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Peki tahminler neler?
Konuyla ilgili merak edilenler üzerine konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Ocak ve mayıs aylarında ilişkin enflasyon oranı belli oldu. Toplamda yüzde 22.72’lik enflasyon farkı çıktı. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla beraber 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 arasında seyredecektir.
SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar enflasyon farkı verilecek?
SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.”
Zam oranları eşitlenir mi?
Daha önceki dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri, memur emeklileri maaşlarına göre daha düşük zam alacakken, zam oranları eşitlenmişti. Ben bu dönemde memur emeklisi lehine bir eşitleme olacağını düşünüyorum.
"Memurlara zam eşitlemesi olmayacak"
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Ben bu dönemde memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini düşünüyorum. Memurlar için bir zam eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır. Tahminlerime göre memurlarımıza %20,34, SSK ve Bağkur emeklilerine %25,81 oranında zam yapılacaktır. Memur emeklileri de %25,81 oranında zam alacaklar.