Geri sayım başladı: Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahmin

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak hükûmet ve AK Parti’de bu konuda henüz bir hazırlık yok.