Geri sayım başladı: Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahmin
Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Eğer tahminlere göre ilk altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında açıklanırsa en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı...
Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirleyecek.
En düşük emekli aylığında da aynı oranda artış yapılması beklenirken, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından altı aylık enflasyon oranın açıklanması ile birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Ancak hükûmet ve AK Parti’de bu konuda henüz bir hazırlık yok.