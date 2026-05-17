Getiri potansiyeli en yüksek 20 şirket belirlendi! İşte ilk çeyrek sonrası hedef fiyatlar
Borsa rekortmeni dev şirketlerin ilk çeyrek bilançolarını açıklamalarının ardından hedef fiyatlar da değişti. ForInvest Haber'in değerledirmesine göre öne çıkan geliri potansiyeli yüksek 20 şirket de belirlendi.
En az 3 hedef fiyatın verildiği 61 hisse için yapılan değerlendirmelere göre, getiri potansiyeli en yüksek hisse Kalekim olarak belirlendi. 3 aracı kurum ve bankadan hedef fiyat alan Kalekim yatırımcıların yüzde 78,2 getiri potansiyeli sunuyor.
Getiri potansiyeli yüksek şirket sıralamasında Sabancı Holding (SAHOL) ikinci sırada,
TAV Havalimanları (TAVHL) üçüncü sırada yer aldı.
En çok hedef fiyat verilen şirketler Akbank ve Aselsan oldu. Bu iki şirketi Turkcell, Erdemir, Ford, Pegasus, THY, Turk Telekom, Türkiye Sigorta ve YKB izledi.