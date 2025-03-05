Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları!
Gıda enflasyonu, genel enflasyon sepeti içinde yer alan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış hızını ölçen bir ekonomik göstergedir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) içinde önemli bir ağırlığa sahip olan gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri, genel enflasyon oranını da önemli ölçüde etkiler.
Gıda enflasyonu nedir?
Gıda enflasyonu, genel enflasyon sepeti içinde yer alan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış hızını ölçen bir ekonomik göstergedir.
Gıda enflasyonunu etkileyen faktörler
Tarımsal üretim
Hava koşulları, doğal afetler, hastalıklar gibi faktörler tarımsal üretimi etkileyerek arz-talep dengesini bozabilir ve fiyat artışlarına neden olabilir.
Enerji fiyatları
Tarımsal üretimde, gıda işlemede ve taşımacılıkta kullanılan enerji maliyetlerindeki artışlar, gıda fiyatlarına yansır.