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  4. Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları!

Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları!

Gıda enflasyonu, genel enflasyon sepeti içinde yer alan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış hızını ölçen bir ekonomik göstergedir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) içinde önemli bir ağırlığa sahip olan gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri, genel enflasyon oranını da önemli ölçüde etkiler.

Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları! - Sayfa 1

Gıda enflasyonu nedir?

Gıda enflasyonu, genel enflasyon sepeti içinde yer alan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış hızını ölçen bir ekonomik göstergedir.

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Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları! - Sayfa 2

Gıda enflasyonunu etkileyen faktörler

Tarımsal üretim

Hava koşulları, doğal afetler, hastalıklar gibi faktörler tarımsal üretimi etkileyerek arz-talep dengesini bozabilir ve fiyat artışlarına neden olabilir.

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Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları! - Sayfa 3

Enerji fiyatları

Tarımsal üretimde, gıda işlemede ve taşımacılıkta kullanılan enerji maliyetlerindeki artışlar, gıda fiyatlarına yansır.

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Gıda enflasyonu nedir? Mutfaktaki fiyat artışının nedenleri ve sonuçları! - Sayfa 4

Döviz kurları

İthal edilen gıda ürünlerinin fiyatları, döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenir.

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