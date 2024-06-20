Gini katsayısı nedir? Türkiye’nin Gini katsayısı kaçtır?

Lorenz eğrisi nedir?

Lorenz eğrisi, ekonomideki nüfusun gelir dağılımını görsel olarak ifade etmek için kullanılan grafiktir. Amerikalı istatistikçi Max Lorenz tarafından geliştirilen Lorenz Eğrisi gelir eşitsizliğini çizim yardımıyla gösterir. Gelir tamamen eşit olarak dağıldığı takdirde Lorenz eğrisi 45 derecelik bir çizgi oluşturur. Böyle bir durumda Gini katsayısı 0 değerini alır. Gelir dağılımı eşit olmadığında Lorenz eğrisi 45 derecelik değil, eğri bir çizgi oluşturur. Gini katsayısı da Lorenz eğrisi ile eşit dağılım arasındaki farkı ölçer.