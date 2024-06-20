Gini katsayısı nedir? Türkiye’nin Gini katsayısı kaçtır?
Gini katsayısı İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912’de geliştirilen gelir dağılımının istatistiksel ölçümüdür. Peki, Gini katsayısı nedir? Gini katsayısı nasıl hesaplanır? Türkiye’nin Gini katsayısı kaçtır? İşte, Gini katsayısına dair detaylar…
Gini katsayısı nedir?
Gini katsayısı, Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusunun arasında kalan alanın mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan üçgenin alanına oranı olmaktadır. Gini katsayısının değer aralığı 0 ile 1 arasında olmaktadır. Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliği ifade etmektedir.
Lorenz eğrisi nedir?
Lorenz eğrisi, ekonomideki nüfusun gelir dağılımını görsel olarak ifade etmek için kullanılan grafiktir. Amerikalı istatistikçi Max Lorenz tarafından geliştirilen Lorenz Eğrisi gelir eşitsizliğini çizim yardımıyla gösterir. Gelir tamamen eşit olarak dağıldığı takdirde Lorenz eğrisi 45 derecelik bir çizgi oluşturur. Böyle bir durumda Gini katsayısı 0 değerini alır. Gelir dağılımı eşit olmadığında Lorenz eğrisi 45 derecelik değil, eğri bir çizgi oluşturur. Gini katsayısı da Lorenz eğrisi ile eşit dağılım arasındaki farkı ölçer.
Eğri, bir karenin köşegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey kenarında gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun birikimli payları “yüzde” olarak gösterilmektedir. Dikey eksende toplumda oluşturulan gelirin tamamı, yatay eksende ise bu geliri paylaşan nüfusun tamamı bulunmaktadır. 45 derecelik köşegen doğru, gelirin nüfus arasında eşit dağılımını yani “mutlak eşitliği göstermektedir.
Lorenz eğrisi üzerindeki bütün noktalarda nüfusun belli bir yüzdesi gelirin aynı yüzdesini almaktadır . Köşegen doğru üzerindeki her nokta Lorenz eğrisi köşegenden uzaklaştıkça, gelir dağılımındaki eşitsizlik artmaktadır . Sol alt köşeden başlayıp önce yatay sonra dikey eksen boyunca ilerleyen ters L şeklindeki iki doğru parçası ise “tam eşitsizlik” durumunu göstermektedir. Lorenz eğrisi köşegen doğruya yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğine yaklaşmaktadır.