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  4. Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar...

Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar...

KOSGEB, girişimcilere yönelik faizsiz kredi desteği kampanyasını sürdürüyor. 1 Aralık'ta başlayan başvuru süreci, 31 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sonuçlarına göre hak kazanan girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak. Peki faizsiz kredi kampanyası hangi sektörleri kapsıyor? İşte detaylar...

Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar... - Sayfa 1

KOSGEB’in yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında, İş Geliştirme Desteği’nin 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuruları tamamlandı ve destek almaya hak kazanan girişimciler için süreç başlatıldı. 3. Dönem başvuruları ise 1 Aralık 2024 itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu program, girişimcilerin iş geliştirme hedeflerini gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.

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Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar... - Sayfa 2

ÜST LİMİT 2 MİLYON TL

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. 2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları ise 1 – 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

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Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar... - Sayfa 3

1.5 MİLYAR TL DESTEK

İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 715 milyon TL, 2. dönemde ise 543 projeye 766 milyon TL olmak üzere, ilk iki dönemde toplamda Bin 64 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı.

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Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar... - Sayfa 4

GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ KREDİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor.

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