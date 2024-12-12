Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar...
KOSGEB, girişimcilere yönelik faizsiz kredi desteği kampanyasını sürdürüyor. 1 Aralık'ta başlayan başvuru süreci, 31 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sonuçlarına göre hak kazanan girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak. Peki faizsiz kredi kampanyası hangi sektörleri kapsıyor? İşte detaylar...
KOSGEB’in yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında, İş Geliştirme Desteği’nin 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuruları tamamlandı ve destek almaya hak kazanan girişimciler için süreç başlatıldı. 3. Dönem başvuruları ise 1 Aralık 2024 itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu program, girişimcilerin iş geliştirme hedeflerini gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.
ÜST LİMİT 2 MİLYON TL
2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. 2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları ise 1 – 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.
1.5 MİLYAR TL DESTEK
İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 715 milyon TL, 2. dönemde ise 543 projeye 766 milyon TL olmak üzere, ilk iki dönemde toplamda Bin 64 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı.