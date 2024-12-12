Girişimcilere 1.5 milyon TL faizsiz kredi desteği! Peki hangi sektörleri kapsıyor? işte detaylar...

KOSGEB’in yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında, İş Geliştirme Desteği’nin 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuruları tamamlandı ve destek almaya hak kazanan girişimciler için süreç başlatıldı. 3. Dönem başvuruları ise 1 Aralık 2024 itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu program, girişimcilerin iş geliştirme hedeflerini gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.