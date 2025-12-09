Goldman Sachs'tan 10 tahmin: 2026'da piyasaların yönü ne olacak?
Goldman Sachs, 2026 yılına yönelik büyümeden emtialara, enflasyondan faiz oranlarına kadar on temel alanda kapsamlı piyasa beklentilerini açıkladı.
1. Büyüme: Azalan gümrük tarifesi etkileri ve artan reel gelirlerin 2026'da küresel büyümeye katkı sağlaması bekleniyor. ABD'nin %2,5, Euro Bölgesi'nin %1,2 ve Çin'in %4,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.
2. Enflasyon: Gümrük tarifelerinin fiyatlara yansıması azalsa da politika kararlarında etkili olmaya devam edecek. ABD Çekirdek PCE enflasyonunun 2026 sonunda %2,3'e düşmesi bekleniyor.
3. İşgücü: Temel senaryodaki ana risk, ABD işgücü piyasasında yaşanabilecek keskin bir bozulmadır. Ancak 2026'nın ilk yarısında beklenen döngüsel hızlanma bu riski hafifletebilir.