Goldman Sachs'tan Türk bankaları için güçlü mesaj! Hedef fiyatlar yükseltildi
Goldman Sachs, Türk bankalarında hedef fiyatları yukarı revize ederken; İş Bankası C için tavsiyeyi “AL”a yükseltti; Akbank ve Yapı Kredi’de “AL”, Garanti BBVA’da “Nötr” görüşünü korudu.
Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne yönelik yeni bir rapor paylaşırken; özel bankalar için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini yükseltti.
Kuruluşun raporda, İş Bankası C hisseleri için yatırım tavsiyesi 'Nötr'den AL'a, hedef fiyat 15,2 TL'den 21,0 TL'ye çıkarıldı.
