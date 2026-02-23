  1. Ekonomim
  Goldman Sachs'tan Türk bankaları için güçlü mesaj! Hedef fiyatlar yükseltildi

Goldman Sachs'tan Türk bankaları için güçlü mesaj! Hedef fiyatlar yükseltildi

Goldman Sachs, Türk bankalarında hedef fiyatları yukarı revize ederken; İş Bankası C için tavsiyeyi “AL”a yükseltti; Akbank ve Yapı Kredi’de “AL”, Garanti BBVA’da “Nötr” görüşünü korudu.

Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne yönelik yeni bir rapor paylaşırken; özel bankalar için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini yükseltti.

Kuruluşun raporda, İş Bankası C hisseleri için yatırım tavsiyesi 'Nötr'den AL'a, hedef fiyat 15,2 TL'den 21,0 TL'ye çıkarıldı.

Raporda tavsiyeler, Akbank ve Yapı Kredi için AL, Garanti BBVA için Nötr olarak sürdü.

Hedef fiyat Akbank için 95 liradan 105 liraya, Yapı Kredi için 46 liradan 53 liraya, Garanti BBVA için 150 liradan 173 liraya çıkarıldı.

