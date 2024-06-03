Gölge bankacılık (shadow banking) nedir?

Gölge bankacılığın önemi nedir?

Gölge bankacılığı ilk olarak 1960'lı yılların sonunda ortaya çıkmış olsa da 2008 ekonomik krizinden sonra daha da ivme kazandı ve faaliyetleri günümüzde oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Özellikle 2000'li yıllarda daha çok duyulan gölge bankacılık terimi ilk olarak ekonomist Paul Allen McCulley tarafından 2007 yılında kullanıldı.