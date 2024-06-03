Gölge bankacılık (shadow banking) nedir?
Bankacılık sektörü gibi risklere sahip olan banka dışı kredi aracılık faaliyetlerine gölge bankacılık (shadow banking) denir. Peki, gölge bankacılığın önemi nedir? Gölge bankacılığının ana kaynağı hangi piyasadır? İşte detaylar…
Gölge bankacılık (shadow banking) nedir?
Gölge bankacılık, geleneksel bankalar gibi borç alıp verebilen ve yatırım yapabilen; fakat bankacılık denetleme ve düzenlemelerine tabi tutulmayan finansal kuruluşların içinde bulunduğu sistemdir.
Gölge bankacılığın önemi nedir?
Gölge bankacılığı ilk olarak 1960'lı yılların sonunda ortaya çıkmış olsa da 2008 ekonomik krizinden sonra daha da ivme kazandı ve faaliyetleri günümüzde oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Özellikle 2000'li yıllarda daha çok duyulan gölge bankacılık terimi ilk olarak ekonomist Paul Allen McCulley tarafından 2007 yılında kullanıldı.
Gölge bankacılığında geleneksel bankalara göre daha düşük faiz oranları ile kredi alınabilir. Ekonomide ihtiyaç duyulan kredi talebi geleneksel bankalar tarafından karşılanamadığı için gölge bankacılığın da talebi artar.
Gölge bankacılığın ana kaynağı nedir?
Gölge bankacılığın ana kaynağı repo piyasasıdır. Repo piyasası ise bankaların ellerinde olan araçları ileri bir tarih ve fiyat karşılığında yatırımcıya satış yaptıkları işlem türüdür. Gölge bankacılık örnekleri arasında bulunan ABD, gölge bankacılık pazarının en büyük oyuncusudur. Diğer yandan Çin de gölge bankacılığı konusunda sektörde en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunur.