Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam kararı
Google'ın Türkiye'de yayınlanan reklamlar için uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti oranının yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseldiği bildirildi.
Google’ın dijital reklam platformu Google Ads, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için yapılan ödemelerden otomatik olarak ek kesinti yapıyor. Yapılan ek kesinti miktarına zam geldi.
1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de yayınlanan reklamlardan yüzde 5 yerine yüzde 7 oranında Yasal İşlem Maliyeti (ROC) ücreti alınacak.
Google’dan müşterilere iletilen e-postaya göre Türkiye’deki ek ücretlerde güncellemeye gidildi.
Donanımhaber'de yer aşan bilgiye göre, Google Ads’in 1 Kasım 2020’den günümüze kadar yüzde 5 oranında uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti, 1 Temmuz 2024’ten itibaren yüzde 7 oranında uygulanacak. Örneğin kullanıcıların 100 TL'lik bir reklam harcaması için kartından 107 TL çekilecek.