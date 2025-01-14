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Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi

Ekonomist Thorstein Veblen'in 1899'da The Theory of the Leisure Class adlı kitabında açıklanan Veblen etkisi, bir ürünün fiyatı yükseldikçe talebin buna bağlı olarak artmasıdır. Ekonomide fiyatı arttıkça talebi artan mallara ise Veblen mallar denir.

Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi - Sayfa 1

Veblen etkisi

Ekonomist Veblen, pahalı şeyler satın alma eyleminin, insanların sosyal statülerini başkalarına iletmelerinin bir yolu olduğunu öne sürmüştür.

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Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi - Sayfa 2

Veblen etkisinde, fiyat yükseldikçe kalitenin de yükseleceği inancı vardır. Örneğin, ünlü bir ayakkabı markasının ürünlerinin ucuz ayakkabı satan mağazalara oranla daha fazla talep görmesi Veblen etkisinden kaynaklanmaktadır.

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Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi - Sayfa 3

Veblen etkisi sadece satın alınan ürünlerde karşımıza çıkmaz

Veblen etkisini sadece ürün bazında değerlendirmek doğru olmaz. Örneğin; Ören, Altınoluk, Erdek gibi tatil beldelerinin yerine ünlülerin sıklıkla tercih ettiği ve fiyatların diğer tatil beldelerine oranla çok daha yüksek olduğu Alaçatı, Yalıkavak, Türkbükü gibi tatil beldelerini tercih etmek de Veblen etkisinden kaynaklanmaktadır.

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Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi - Sayfa 4

Özel olarak tasarlanan takılar, özel tasarım parfümler, özel tasarım saatler, lüks otomobiller de Veblen malları sınıfına giren ürünlerdir.

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