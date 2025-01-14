Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi

Veblen etkisi sadece satın alınan ürünlerde karşımıza çıkmaz

Veblen etkisini sadece ürün bazında değerlendirmek doğru olmaz. Örneğin; Ören, Altınoluk, Erdek gibi tatil beldelerinin yerine ünlülerin sıklıkla tercih ettiği ve fiyatların diğer tatil beldelerine oranla çok daha yüksek olduğu Alaçatı, Yalıkavak, Türkbükü gibi tatil beldelerini tercih etmek de Veblen etkisinden kaynaklanmaktadır.