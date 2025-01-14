Gösteriş amaçlı tüketiminin ekonomideki adı: Veblen etkisi
Ekonomist Thorstein Veblen'in 1899'da The Theory of the Leisure Class adlı kitabında açıklanan Veblen etkisi, bir ürünün fiyatı yükseldikçe talebin buna bağlı olarak artmasıdır. Ekonomide fiyatı arttıkça talebi artan mallara ise Veblen mallar denir.
Veblen etkisi
Ekonomist Veblen, pahalı şeyler satın alma eyleminin, insanların sosyal statülerini başkalarına iletmelerinin bir yolu olduğunu öne sürmüştür.
Veblen etkisinde, fiyat yükseldikçe kalitenin de yükseleceği inancı vardır. Örneğin, ünlü bir ayakkabı markasının ürünlerinin ucuz ayakkabı satan mağazalara oranla daha fazla talep görmesi Veblen etkisinden kaynaklanmaktadır.
Veblen etkisi sadece satın alınan ürünlerde karşımıza çıkmaz
Veblen etkisini sadece ürün bazında değerlendirmek doğru olmaz. Örneğin; Ören, Altınoluk, Erdek gibi tatil beldelerinin yerine ünlülerin sıklıkla tercih ettiği ve fiyatların diğer tatil beldelerine oranla çok daha yüksek olduğu Alaçatı, Yalıkavak, Türkbükü gibi tatil beldelerini tercih etmek de Veblen etkisinden kaynaklanmaktadır.