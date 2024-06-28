Gözler 3 Temmuz'da: Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! Yüksek tazminat için Temmuz ayı beklenmeli mi?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE TABANI NASIL BELİRLENİYOR?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı hem işçi hem de işvereni korumak amaçlı uygulanan bir yöntemdir. Burada kıdem tazminatı tabanı asgari ücretin brüt tutarı üzerinden belirleniyor. Tavanı ise memurlara yapılan zamlar üzerinden belirleniyor.