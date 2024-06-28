Gözler 3 Temmuz'da: Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! Yüksek tazminat için Temmuz ayı beklenmeli mi?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında Temmuz'da tavan ücret değişiyor. 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memur maaşları belirlenecek. Bununla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Peki kıdem tazminatında yeni tavan ne kadar olacak? Emekli olacaklar veya işten ayrılacaklar yüksek tazminat için Temmuz sonrasını beklemeli mi? İşte detaylar...
3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla birlikte memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları belirlenecek.
Öte yandan kıdem tazminatı tavanı da memur maaşlarına göre yeniden belirleniyor. Peki Temmuz sonrası kıdem tazminatında yeni tavan ne kadar olacak? Örnek bir hesaplama yapıldığında 10 yıllık bir çalışan tavan tutardan ne kadar kıdem tazminatı alacak? Emekli olacaklar yüksek tazminat almak için Temmuz ayı sonrasını beklemeli mi?
KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE TABANI NASIL BELİRLENİYOR?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı hem işçi hem de işvereni korumak amaçlı uygulanan bir yöntemdir. Burada kıdem tazminatı tabanı asgari ücretin brüt tutarı üzerinden belirleniyor. Tavanı ise memurlara yapılan zamlar üzerinden belirleniyor.
Şu anda 35 bin TL seviyesinde bir kıdem tazminatı tavanı var. Memur maaşlarına yüzde 20 civarında bir artış bekliyoruz. Memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 20’lik zam oranı üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmıyor. Yani 35 bin TL’nin yüzde 20’si üzerinden hesaplandığında 42 bin TL hesabı doğru değil.