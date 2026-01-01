Gözler 5 Ocak'ta: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte mesleklere göre olası zamlı maaşlar
Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. En düşük emekli maaşının 18 bin 975 liraya ulaşması bekleniyor. Memur emeklisinde bu rakamın 27 bin 916 lira olacağı tahmin ediliyor. En düşük memur maaşı ise 62 bin 456 liraya yükselecek. Peki hangi memurun maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakamlar...
Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi.
Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayacak zamları netleşecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alırken memur ve memur emeklisinin aylıklarına, toplu sözleşme kapsamında yapılan zamma ilave 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Buna göre emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti.