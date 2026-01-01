Gözler 5 Ocak'ta: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte mesleklere göre zamlı maaşlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Buna göre emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti.