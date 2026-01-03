Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bir tahmin de Prof. Dr. Cem Kılıç'tan geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayına ait enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını hatırlatan Kılıç, “Memur ile emekli zammı netlik kazanacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12 üzerinde, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18'i aşan bir artış alabilirler” dedi.