Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bir tahmin de Prof. Dr. Cem Kılıç'tan geldi
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak. Zammın netleşeceği güne artık sayılı saatler kaldı, tahminler de peş peşe geliyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşında bir düzenleme olacak mı? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, konuyla ilgili tahminlerde bulundu.
Emekli ve memurlar yeni yıl zammı için artık saat sayıyor. Zam oranı 5 Ocak pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle netleşecek.
NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Memur-emekli zam senaryoları ve en düşük emekli maaşında bir düzenleme olacak mı?" sorularına yanıt verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayına ait enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını hatırlatan Kılıç, “Memur ile emekli zammı netlik kazanacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12 üzerinde, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18'i aşan bir artış alabilirler” dedi.