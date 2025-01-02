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  4. Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam

Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte detaylar...

Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam - Sayfa 1

Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda olacak. Yarın aynı zamanda yılsonu enflasyon oranı da açıklanacak.

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Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam - Sayfa 2

Ortaya çıkacak rakam sadece emeklileri ve memurları değil, işçisinden engellisine, 65 yaş ödeneği alana kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek?

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Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam - Sayfa 3

Enflasyon rakamları kimi nasıl etkiliyor?

Açıklanacak yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme artışından faydalanacak. Sosyal yardım alanlar (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışına göre zam alacak.

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Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam - Sayfa 4

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök (net) maaşlarına oran direkt uygulanacak. Çıkan rakama yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise temmuzdaki yüzde 10 toplu sözleşme artışının üzerinde oluşacak farkı alacaklar. Ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme eklenecek.

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