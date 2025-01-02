Gözler enflasyon verilerinde: Emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte o rakam
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda olacak. Yarın aynı zamanda yılsonu enflasyon oranı da açıklanacak.
Ortaya çıkacak rakam sadece emeklileri ve memurları değil, işçisinden engellisine, 65 yaş ödeneği alana kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek?
Enflasyon rakamları kimi nasıl etkiliyor?
Açıklanacak yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme artışından faydalanacak. Sosyal yardım alanlar (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışına göre zam alacak.