Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları maaş zammında belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamları, çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Peki, enflasyon farkı ne kadar olacak? Hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirecek.
EKİM ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.
BEKLENTİLERİN ORTALAMASI YÜZDE 1,31 OLDU
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.