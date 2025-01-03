Gözler enflasyon verisine çevrildi: Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor... İşte olası zam oran
Memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte piyasa beklentilerine göre emekli ve memur maaş zam oranları...
Bugün gözler memur ve emekli maaş zam oranlarına çevrildi.
Zam oranları bugün açıklanacak enflasyon oranlarının ardından ortaya çıkacak.
6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu.
Aralık enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.
Enflasyon tahminine göre hesap yapılırsa bugün açıklanacak enflasyon verisinin ardından emeklilerin zam oranı yüzde 16,42 olacak.
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Enflasyon tahminine göre hesap yapılırsa enflasyon farkı yüzde 5,83 olacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 12,18 olarak gerçekleşecek.