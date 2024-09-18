Gözler Fed kararında: Altın ve dolar için kritik gün

FED SÜRPRİZ YAPAR MI?

Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:

“Beklenti 25 baz puan yönünde oluştu. Fakat para piyasalarında 50 baz puanın fiyatlandığını görüyoruz. Açıkçası 50 baz puan indirim yapmak için Fed’in elinde yeterince güçlü ve güvenilir veri var. Fakat para arayışı agresif hareketleri ve belirsizliği sevmez bu nedenle beklentilerin dışında 50 baz puanlık bir indirim gelme ihtimalini daha düşük görüyorum.