Gözler Fed kararında: Altın ve dolar için kritik gün
Altın ve dolarda yönü belirleyecek gelişme için artık saatler kaldı. Kritik Fed faiz kararı bugün açıklanacak, piyasalar adeta ikiye bölündü. Peki faiz kararı sonrası altın ve dolarda yön ne olur? Borsa için beklentiler neler? İşte detaylar...
Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’den 25 baz puan mı, yoksa 50 baz puanlık bir indirim mi gelecek? Bu iki varsayım konusunda piyasa ikiye bölündü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen hafta perşembe günü 9274 puan seviyesine kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Bu hafta altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Fed faizi 50 baz puan indirirse bu durumda altın fiyatlarında hareketlenme sürer mi? Fed ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu haftaki faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Dolar/TL’de 34’ün altında fiyatlama sürer mi?
FED SÜRPRİZ YAPAR MI?
Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:
“Beklenti 25 baz puan yönünde oluştu. Fakat para piyasalarında 50 baz puanın fiyatlandığını görüyoruz. Açıkçası 50 baz puan indirim yapmak için Fed’in elinde yeterince güçlü ve güvenilir veri var. Fakat para arayışı agresif hareketleri ve belirsizliği sevmez bu nedenle beklentilerin dışında 50 baz puanlık bir indirim gelme ihtimalini daha düşük görüyorum.
‘YUKARI YÖNLÜ FİYATLAMALAR GÖREBİLİRİZ’
Eğer 50 baz puanlık bir indirim ile karşılaşırsak Fed yetkilerinin yapacağı açıklamaların tonu piyasadaki hareketleri dengede tutma yönünde olacaktır. Dolar korelasyonlu emtia ve paritelerde yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Dolar endeksi 100 seviyesi altını test edebilir. ABD hisse piyasalarında ise haftanın devamında yukarı yönlü fiyatlamalar görülebilir.