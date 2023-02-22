Gözler fed tutanaklarında! Piyasalar ne tepki verebilir? İşte Analist yorumları Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak-1 Şubat tarihli FOMC toplantı tutanaklarında olacak. Sıkı para politikalarına yönelik endişeler varlık fiyatlarını baskılarken, TSİ 22:00’de açıklanacak olan tutanaklar risk iştahının şekillenmesinde rol oynayabilir. Tutanaklarda Fed'in ileriki dönemlerde izleyeceği para politikasına yönelik mesajları önemli olacak.

Peki, Fed tutanakları öncesi piyasalar nasıl hareket ediyor; tutanaklardan gelecek olası mesajlara yatırım araçlarının tepkileri neler olabilir? Aracı kurumlar bugünkü raporlarında Fed Tutanaklarını ve olası beklentileri değerlendirdi. Petrol 80 doların altını test edebilir

Ünlü&Co Brent son günlerde ağırlıklı olarak zayıf bir performans ortaya koysa da teknik açıdan bakıldığında görünümde belirgin bir farklılık görmüyoruz. Bu kapsamda bir süredir olduğu gibi 80-90 dolar bandı geçerliliğini korumaya devam ediyor. Mevcut eğilim göz önünde bulundurulduğunda 80 doların altının test edilme ihtimali söz konusu olsa da bu bölgede fiyatların kalıcı olma ihtimali düşük görünüyor. Para politikasında daha fazla sıkılaştırma endişelerini yansıtan ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimi ise petrol fiyatları açısından risk olarak değerlendiriyoruz. 1 | 9

Petrol fiyatlarında Fed endişeleri sürüyor

Yatırım Finansman Petrol fiyatları, Fed Başkanları’ndan gelen faiz oranlarının artırılmaya devam edeceğine ilişkin söylemler ve bunun da küresel ekonomik büyüme ve yakıt talebine ilişkin endişeleri artırması üzerine kayıplarını derinleştirdi. Yüksek faiz oranlarının, dolar cinsinden petrolü diğer emsalleri karşısında daha pahalı hale getirmesi ile ihracat hacimlerinde düşüş beklentisinin de fiyatlandığını görüyoruz. FOMC tutanaklarından çıkacak sonuca bağlı olarak, daha sıkı küresel arz beklentileri ve Çin'den gelen artan talep, genel fiyat zayıflığını yumuşatabilir. 82,15 dolar ikili dip seviyesinin önemli bir destek olarak öne çıktığını görüyoruz. Olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için ise 84,45 dolar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Brent petrol için 84,45 - 87,30 – 90,00 dolar seviyelerini direnç; 82,15 - 78,30 – 76,60 dolar seviyelerini destek olarak takip edilebilir. 2 | 9

Altın ve gümüş için alım fırsatı

Ak Yatırım Bugün alacağımız tutanakların endekslere ralli yaptıran ve 10 yıllık getirileri 3.33% seviyesine kadar gerileten bir kararın alındığı toplantı olduğu unutulmamalı. Bugün göreceğimiz detay bilgilerde oy hakkı olanların dışında 25 baz puan artışa dair yorumlar, ürünler enflasyonunda gerilemeye dair görüşler (deflasyon kelimesi) ve istihdam piyasası ile maaş bazlı enflasyon riskleri adına tartışmalar önemli olacak. Beklentim tutanaklar sonrası risk iştahında daha da azalma olasılığının dün gelen satışlara tepki alımı ile kıyaslandığında daha düşük olduğu. Tutanaklar sonrası S&P 500 vadelisinin ekte bulunan günlük grafikte tekrardan yükseliş trendine girmesi önemli. Altın vadelisinde de 1.826 önemli destek. Bugünkü tutanaklar sonrası bu desteğin korunacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş için düzeltme sürecinin sonuna yaklaştığımız ve alım fırsatı olduğu görüşümü koruyorum. Gümüş dün aslında gün içi hareketlerde yukarı gitme iştahındaydı. Ancak, ham madde varlık sınıfında genel olarak yaşanan satış baskısı engelledi denebilir. Vadelide 21.92 üstü kapanışta 23 seviyesi hedef. 3 | 9