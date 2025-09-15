Gözler Fed'in faiz kararında: Zirveden altın alınır mı? Uzman isim açıkladı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı son dört haftalık süreçte yüzde 9,30 gibi ciddi bir prime imza attı ve geçen hafta 3.643 puandan kapanış yaptı. Aynı zamanda ons fiyatı geçen hafta 3.674 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini de test etti. Altında yeni hafta ise ilk fiyatlamalarda 3.645 dolara yakın “yatay” bir açılışa işaret ediyor.