Gözler Fed'in faiz kararında: Zirveden altın alınır mı? Uzman isim açıkladı
15 Eylül 2025 Pazartesi günü gram altın fiyatı 4.846 TL ve ons altın da 3.645 dolardan güne başladı. Peki altın alımı virve seviyelerde yapılır mı? Ekonomist Tuncay Turşucu, “Çarşamba günü FED faiz kararı ve Powell’ın mesajları bekleniyor. Onsta 3.640 dolar kritik, bu seviye üzerinde simetrik simetrik hedef 3.840 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak alım için 3500 dolara doğru düşüşler daha uygun olabilir” dedi.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı son dört haftalık süreçte yüzde 9,30 gibi ciddi bir prime imza attı ve geçen hafta 3.643 puandan kapanış yaptı. Aynı zamanda ons fiyatı geçen hafta 3.674 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini de test etti. Altında yeni hafta ise ilk fiyatlamalarda 3.645 dolara yakın “yatay” bir açılışa işaret ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Öte yandan gram altın da ons fiyatındaki yükselişten destek bularak, geçen hafta 4.876 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. 15 Eylül 2025 Pazartesi günü gram altın fiyatı da 4.846 TL’ye yakın seviyelerden yeni haftaya başladı.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram satış fiyatı 4.950 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.085 TL’den gerçekleşti.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD tarafından ticaret ortaklarına getirilen tarifeler, dolar endeksinde gerileme, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler bu yıl genel olarak altını desteklerken; son 1 aylık süreçte ise ABD istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerle birlikte FED’den faiz indirimi beklentisinin artması, Polonya-Rusya ve İsrail-Katar gerilimi, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin tetikleyicisi oldu.