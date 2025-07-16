Gözler kredi ve faiz oranlarına çevrildi: Konutta fiyatlar daha da artar mı? Uzmanlar ne diyor?
Konut kredisi faizlerinde yaşanacak küçük bir düşüş bile taksitleri yüzde 10’dan fazla azaltıyor. 2024 yılında konut satışları yüzde 18, kredili satışlar ise yüzde 38’in üzerinde gerilerken; arzın yetersiz kaldığı mevcut tabloda, faiz indirimi fiyatları da yukarı çekebilir. Peki şu anda bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı ne? 1,5 milyon TL'lik konut kredisinin 120 ay vadeli aylık taksit ödemesi ne kadar? Konut fiyatları daha da artar mı? Uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
Türkiye’de konut alımlarının büyük ölçüde banka kredilerine dayanması, faiz oranlarında yaşanan her değişikliğin gayrimenkul piyasasında zincirleme etkiler yaratmasına anlamına geliyor.
2025 yılı itibarıyla ekonomide faiz indirimi beklentisinin giderek güçlendiği bir döneme girilirken, konut piyasasında da yeniden hareketlenme beklentisi hakim. Haber Global'de yer alan habere göre uzun süredir devam eden durgunluk ve yüksek maliyet baskısının gölgesindeki sektör, Merkez Bankası'ndan gelecek olası faiz indirimi bekliyor.
Uzmanlara göre faiz oranlarının düşmesi, hem talebi hem de fiyatları aynı anda yükseltebilirken; sınırlı konut arzı yatırımcılar için hem fırsat, hem de risk barındırıyor.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
Konut kredisi cephesinde ise 2025 Temmuz itibarıyla dikkat çekici bir hareketlenme yaşanıyor. 2024 sonunda bankalarda aylık bazda ortalama konut kredisi faizi yüzde 3,29 seviyesindeyken, 2025 ortalarında kamu bankalarının kampanyalı kredi faiz oranları yüzde 2,49 ile 2,79 aralığına kadar geriledi.