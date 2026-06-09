Gözler kritik haziran ayı enflasyonunda: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Yılın ilk 5 ayındaki enflasyona göre emeklilerin yüzde 16.61, memur ve memur emeklilerinin yüzde 12.41 zammı kesinleşti. Şimdi gözler haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Kritik haziran ayı enflasyon verisi belli olduktan sonra memur ve emeklinin zammı kesinleşecek? peki haziran enflasyonu için tahminler neler? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zammı için geri sayım başladı, geriye bir aylık enflasyon verisi kaldı.
Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon belli olurken, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerin gözü temmuzda alacakları zammı belirleyecek haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
2026 yılına SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla başlamıştı. En düşük emeklili aylığı ise 20 bin TL'ye yükseltilmişti.
5 AYLIK ZAM ORANI NE?
Aylık enflasyon verileri ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96, martta yüzde 1.94, nisanda yüzde 4.18 ve mayısta yüzde 1.71 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 16.61 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 16.61 oranındaki zammı garantiledi.