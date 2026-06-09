Gözler kritik haziran ayı enflasyonunda: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2026 yılına SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla başlamıştı. En düşük emeklili aylığı ise 20 bin TL'ye yükseltilmişti.