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  4. Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları

Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları

Asgari ücret zammı için kritik 3. toplantı bugün yapılacak. Gözler 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının ne kadar olacağına çevrildi. İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları - Sayfa 1

Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 3. toplantıya çevrildi.

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Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları - Sayfa 2

Bugün yapılacak 3. toplantı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor.

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Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları - Sayfa 3

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Bakanlığın ev sahipliğinde bugün (19 Aralık Perşembe günü) saat 11.30'da yapacak.

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Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları - Sayfa 4

Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

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