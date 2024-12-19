Gözler kritik toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam senaryoları
Asgari ücret zammı için kritik 3. toplantı bugün yapılacak. Gözler 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının ne kadar olacağına çevrildi. İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 3. toplantıya çevrildi.
Bugün yapılacak 3. toplantı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor.
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Bakanlığın ev sahipliğinde bugün (19 Aralık Perşembe günü) saat 11.30'da yapacak.