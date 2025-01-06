Gözler Meclis'te: İşte en düşük emekli maaşına zamda öne çıkan iki senaryo
Milyonlarca emeklinin gözü yeniden düzenleme yapılacak olan en düşük emekli maaşı zammına çevrildi. Kanuni bir düzenleme yapılarak arttırılacak olan en düşük emekli maaşı zammında iki senaryo kulislerde konuşuluyor.
Milyonlarca SGK, BAĞ- KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazanırken, gözler en düşük emekli maaşının ne kadar arttırılacağı ve emekliler arasında oluşan 4.21'lik farkın eşitlenip eşitlenmeyeceğine çevrildi.
Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkı kapatılacak mı? Kulislerde konuşulan zam senaryoları ne? Emeklilere zam oranı refah payı ile yüzde 20'lere çıkarılacak mı?
EN DÜŞÜK (KÖK) MAAŞ NEDİR?
Ek zamlar olmaksızın hesaplanan emekli maaşına kök maaş deniyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ekseninde Hazine tarafından yapılan ek ödemeyle 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor.
Güncel rakamlara göre şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 800 lira ve altında bulunuyor. Son yapılan 15.75'lik zamma rağmen maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler 12 bin 500 TL almaya devam edecek.