Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor
Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Bu kararın ardından bankaların da mevduat faizlerini yüzde 50'nin altına düşürmesi öngörülüyor.
Piyasalarda politika faizinin 250 baz puan faiz indirim ile yüzde 45'e çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, olası faiz indirimi ile birlikte yüzde 50 faiz döneminin artık sona ermesini bekliyor.
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