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  4. Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor

Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor

Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Bu kararın ardından bankaların da mevduat faizlerini yüzde 50'nin altına düşürmesi öngörülüyor.

Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor - Sayfa 1

Piyasalarda politika faizinin 250 baz puan faiz indirim ile yüzde 45'e çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor - Sayfa 2

TCMB'nin kararı, mevduat ve kredi faizlerini de etkiliyor.

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Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor - Sayfa 3

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, olası faiz indirimi ile birlikte yüzde 50 faiz döneminin artık sona ermesini bekliyor.

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Gözler Merkez Bankası'nda: Mevduat faizinde yüzde 50 tarih oluyor - Sayfa 4

Politika faizini yüzde 45'e çekilmesi halinde mevduata yüzde 50 ve üzeri faizlerin çok yüksek kalacağına dikkat çekiliyor.

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