Gözler temmuz ayında: Kıdem tazminatı miktarı artıyor! Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Temmuz ayında oranlar nasıl hesaplanıyor?

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memura ve 3 milyon emekli memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oran memur maaşlarını da yüzde 16.71 oranında artıracak.