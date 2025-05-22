Gözler temmuz ayında: Kıdem tazminatı miktarı artıyor! Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kıdem tazminatındaki artışı enflasyon oranı belirleyecek. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş zamlarının yanında çalışanların alacağı kıdem tazminatı miktarı da artıyor. Temmuzda yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte temmuz ayında belirlenecek olan yeni kıdem tazminat oranı...
Temmuz ayında memurlar ve emekliler yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek.
Memurlara yapılacak artış birçok sosyal ödemeyi yükseltirken kıdem tazminatı mktarını da yeniden belirliyor. Kıdem tazminatında yeni tavan ücret temmuz ayından itibaren geçerli olacak.
Temmuz ayında oranlar nasıl hesaplanıyor?
Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memura ve 3 milyon emekli memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oran memur maaşlarını da yüzde 16.71 oranında artıracak.