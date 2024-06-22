Gözler Temmuz zammında: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan 4 formül
Milyonlarca emekli Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler kök aylıkların artırılmasını ve taban aylıkların yukarı çekilmesini istiyor. Kök maaşa zam yapılacak mı? 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı artacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşına refah payı eklenecek mi? Masada hangi formüller var? İşte konuşulan 4 formül...
6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Gözler emekli ve memurların Temmuz'da alacağı enflasyon farklarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15’i aşan bölümü kadar fark alacak.
BİRİNCİ FORMÜL
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi var.
Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi var.
İKİNCİ FORMÜL: KÖK MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Kamuoyunda Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirlenmesi beklentisi var. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.