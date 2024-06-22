Gözler Temmuz zammında: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan 4 formül

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi var.