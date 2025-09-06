Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Güvenli limandaki istikrarlı artış ve hemen arkasından gelen gümüşün de değer kazancı yatırımcının dikkatini bu iki yatırım aracına çevirdi. Piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları kritik sınıra göz kırpıyor.
Altın ve gümüşte hareketlilik sürüyor. Yatırımcı talebi, jeopolitik riskler, Fed’in faiz tutumu altını ve gümüşü destekliyor.
Güvenli limandaki istikrarlı artış ve hemen arkasından gelen gümüşün de değer kazancı yatırımcının dikkatini bu iki yatırım aracına çevirdi. Piyasada talep artarken fiyatlar da bu talep artışından destek buluyor.
Altın kritik sınıra göz kırpıyor
Türkiye’nin geleneksel yatırım aracı olan altın yaz boyu yükselişini sürdürdü. Son günlerde yukarıya doğru ivmeyle artan gram altın 5 bin TL'ye yaklaştı.