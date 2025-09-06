  1. Ekonomim
  4. Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Güvenli limandaki istikrarlı artış ve hemen arkasından gelen gümüşün de değer kazancı yatırımcının dikkatini bu iki yatırım aracına çevirdi. Piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları kritik sınıra göz kırpıyor.

Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi

Altın ve gümüşte hareketlilik sürüyor. Yatırımcı talebi, jeopolitik riskler, Fed’in faiz tutumu altını ve gümüşü destekliyor.

Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi

Güvenli limandaki istikrarlı artış ve hemen arkasından gelen gümüşün de değer kazancı yatırımcının dikkatini bu iki yatırım aracına çevirdi. Piyasada talep artarken fiyatlar da bu talep artışından destek buluyor.

Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi

Altın kritik sınıra göz kırpıyor 

Türkiye’nin geleneksel yatırım aracı olan altın yaz boyu yükselişini sürdürdü. Son günlerde yukarıya doğru ivmeyle artan gram altın 5 bin TL'ye yaklaştı.

Gram altın kritik sınıra göz kırpıyor! Güvenli liman ve gümüşte rekor öngörüleri yukarı çekildi

Sarraflardan altın için rekor öngörüleri geliyor 

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram fiyatı 5 bin TL'ye yaklaşan altının gram fiyatının yıl sonu itibariyle 6 bin TL'yi geçeceğini söyleyerek çeyrek altının 10 bin TL'yi bulacağı öngörüsünde bulundu.

